Vojvoda cita momento difícil do Fortaleza, mas celebra classificação na Libertadores

O Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 1 a 0 na última quinta-feira, no estádio Presidente Perón, em Avellanada, na Argentina. Apesar da derrota, o Tricolor Cearense garantiu vaga no mata-mata da Libertadores.

Técnico do Leão do Pici, Vojvoda celebrou a classificação, mas reforçou o momento ruim no qual o time se encontra. Nos últimos cinco jogos, a equipe acumulou dois empates e três derrotas, além de uma eliminação precoce na Copa do Brasil.

"O objetivo do Fortaleza é continuar na Libertadores e estamos na próxima fase. O futebol são momentos, e este momento é ruim, difícil. Mas em um momento difícil, realizamos uma partida correta defensivamente e conseguimos um objetivo. Vamos com um sabor amargo por ter perdido o jogo, mas também tem que parabenizar o adversário por vencer e pelo gol", disse Vojvoda.

Fim de jogo no El Cilindro. Pela segunda vez na história, o Fortaleza está classificado para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores.

O Fortaleza conseguiu segurar o adversário argentino até os acréscimos, quando Martínez marcou um golaço de voleio e deu números finais ao jogo. Vojvoda explicou a estratégia defensiva aplicada na partida.

"Quanto à forma (de jogo), há muitos fatores. Um deles é o nosso momento e que queríamos passar de fase. Tentamos um jogo associado, saindo de trás. Racing é um dos melhores times em pressão alta, recupera muito as bolas no último terço de campo", contou.

O Leão do Pici encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, com oito pontos, cinco a menos que o líder Racing. A equipe somou duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Fortaleza vira a chave e foca no duelo contra o Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília).