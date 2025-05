Vila Nova x Novorizontino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro terá uma partida sendo disputada nesta sexta-feira. O Vila Nova recebe o Novorizontino, às 19h (de Brasília), no estádio OBA, em Goiânia.

Onde Assistir

O confronto será transmitido pela Disney+.

O confronto é direto por um lugar no grupo de acesso. As duas equipes estão com 16 pontos, separados apenas pelos critérios de desempate.

O Vila Nova está na quarta posição na Série B. Os donos da casa vêm de derrota e buscam a recuperação. Já o Novorizontino chega para a partida embalado. Os paulistas venceram seus últimos dois compromissos. Quem vencer vai dormir na vice-liderança da Segundona.

POSIÇÕES NA TABELA



Vila Nova - 16 pontos em nove jogos - 4º lugar



Novorizontino - 16 pontos em nove jogos - 6º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES







Vila Nova: Halls; Elias, Walisson, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede



Técnico: Rafael Lacerda

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego



Técnico: Umberto Louzer

ARBITRAGEM



Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho será o árbitro do confronto, enquanto Brigida Cirilo Ferreira e Matheus Valentim da Silva assumem a posição de auxiliares. Philip Georg Bennett estará responsável pelo VAR.