Vila Nova e Novorizontino fazem duelo direto por G-4 na Série B

O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA de Goiânia (GO), será palco de um verdadeiro duelo direto por vaga no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. A partir das 19h, o Vila Nova recebe o Novorizontino, em partida válida pela 10ª rodada da competição nacional.

As equipes chegam com campanhas muito parecidas até aqui. Com cinco vitórias, um empate e três derrotas, os goianos possuem os mesmos 16 pontos dos paulistas, mas levam vantagem no número de vitórias (5 a 4), figurando na quarta colocação. Com outros quatro empates e uma derrota, o time de Novo Horizonte começa a rodada em sexto lugar.

Apesar de aparecer na zona de acesso, o Vila Nova vem de uma fase recente irregular. Nos últimos quatro jogos, o time goiano bateu o Athletic-MG (1 a 0), foi derrotado pelo Remo (2 a 0), superou o Athletico-PR (2 a 1) e voltou a perder na última rodada pelo Cuiabá, por 1 a 0, fora de casa.

Para piorar, o Vila não poderá contar com três jogadores. O meio-campista Diego Torres foi expulso em Cuiabá e está suspenso. Já Tiago Pagnussat e Arlison seguem entregues ao departamento médico e não voltarão a tempo deste duelo.

Por outro lado, os volantes Jean Mota e Igor Henrique voltam a ficar à disposição. Ambos estavam no departamento médico, mas já voltaram de transição física e estão treinando normalmente com o elenco.

Já o Novorizontino chega para o duelo direto confiante após uma boa sequência na Série B. A última derrota do time paulista no torneio foi há quatro rodadas, por 1 a 0, para o Atlético-GO. Desde então, empatou com a Ferroviária (2 a 2) e superou Athletic-MG (2 a 0) e Paysandu, este na última rodada, por 3 a 1.

Para o duelo, o técnico Umberto Louzer deve manter a mesma formação titular do Novorizontino da última semana, quando acabou eliminado na terceira fase da Copa do Brasil ao perder por 1 a 0 para o Corinthians. Isso porque o zagueiro Rafael Donato, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, está de volta.

Esta rodada da Série B ainda vai ter três jogos no sábado, mais três no domingo e outros dois na segunda-feira.