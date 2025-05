Vergonha: Sul-americana mostra que brasileiros são 'bobos do futebol'

A campanha geral dos brasileiros na Sul-Americana é um sinal de alerta para o futebol no país? Paulo Massini, Livia Camillo e Alicia Klein avaliaram o tema no Fim de Papo.

Dos sete brasileiros que iniciaram a competição, apenas quatro se classificaram para a fase de grupos: Grêmio, Bahia, Vasco e Fluminense. Destes, só o tricolor carioca avançou no topo da chave e se garantiu nas oitavas de final. Os outros três se juntam ao Bahia nos playoffs.

Já Corinthians, Cruzeiro e Vitória foram eliminados na primeira fase. Os mineiros, além de somarem menos pontos (5), já não tinham chances de avançar nas duas últimas rodadas.

¡Así quedaron los cruces de Playoffs de octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana!#LaGranConquista pic.twitter.com/JlPhXdCrcp -- CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 30, 2025

Massini: Diferentes tipos de vergonha para os brasileiros

É uma vergonha para os times brasileiros que foram eliminados da Sul-Americana. Essa é a 'vergonha-mor'. A segunda, a 'vergonhinha' é aquele time que vai para a repescagem. Só o Fluminense fez o que tinha que fazer bem feito. E era a obrigação dele.

Paulo Massini

Livia: Sul-Americana estava acessível

Era uma Sul-Americana muito 'passável'. A gente tinha times muito fracos com os brasileiros, times que estão muito mal nas competições locais. No grupo do Corinthians, por exemplo, que não avançou - o que é um vexame -, o Racing (URU) marcou só um ponto. O Sportivo Luqueño marcou dois no grupo do Grêmio. São times fáceis de bater com os elencos que têm os brasileiros.

Livia Camillo

Alicia: Brasileiros são 'bobos do futebol' também

É vergonhoso não passar em primeiro no grupo da Sul-Americana, com o investimento que existe no Brasil. Ser eliminado é inconcebível. [...] É muito preocupante a situação do futebol. Aí, dizem: será que 'não tem mais bobo no futebol'? Sim, mas nós somos bobos também. Nossos times são piores do que a gente imaginava.

Alicia Klein

