Vasco x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

A equipe de Fernando Diniz vem de derrota no clássico contra o Fluminense e precisa da vitória para abrir distância da zona do rebaixamento. O Vasco, que aparece em 15º lugar na tabela de classificação com dez pontos, terá uma missão complicada diante do Red Bull Bragantino, quarto colocado com 20. A equipe do interior paulista vem de vitória em casa sobre o Juventude.

O Vasco terá dois desfalques por suspensão, o volante Hugo Moura e o zagueiro Luiz Gustavo. Jair e Lucas Freitas devem ser os substitutos e o restante da equipe deve ser a mesma que iniciou o jogo contra o Melgar-PER. David e Payet seguem de fora da equipe por questões físicas. O francês foi liberado para viagem à França para resolver problemas particulares.

No Red Bull Bragantino, Fernando Seabra não contará com Guzmán Rodríguez, suspenso, além de Agustin Sant'Anna, Fernando e Henry Mosquera, lesionados.

? Estamos prontos para mais um desafio do Campeonato Brasileiro! ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/zNkYD78oss ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 30, 2025

FICHA TÉCNICA



VASCO X RED BULL BRAGANTINO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 31 de maio de 2025



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; La Quintana (Isidro Pitta), Eduardo Sasha e Vinicinho



Técnico: Fernando Seabra