Tiquinho mira vitória contra o Botafogo para dar respiro ao Santos no Brasileirão

O Santos encara o Botafogo neste domingo na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca o segundo triunfo seguindo após bater o Vitória por 1 a 0 no último domingo, fora de casa.

O atacante Tiquinho Soares comentou a fase do Alvinegro Praiano e destacou a importância de conquistar mais uma vitória neste final de semana.

"Não começamos bem, mas estamos vindo de uma vitória no campeonato. E é exatamente isso que a gente precisa. Agora é conquistar os três pontos contra o Botafogo para que a gente possa pegar ainda mais confiança e dar uma respirada", declarou o camisa 9.

O Santos está na 18ª colocação do Brasileirão, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Glorioso aparece em 11º, com com 12 pontos.

Comandado pelo técnico Cleber Xavier, o elenco santista realiza na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, o último treino antes da partida contra a equipe carioca.

O jogo contra o Botafogo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.