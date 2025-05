Argentina 'bate' Brasil e volta a emplacar mais líderes na Libertadores

Após dois anos, a Libertadores volta a ter mais times argentinos avançando na liderança dos grupos, embora as melhores campanhas sejam de brasileiros.

Quatro clubes da Argentina lideraram suas chaves. Estudiantes, River Plate, Racing e Vélez Sarsfield terminaram na ponta, respectivamente, dos grupos A, B, E e H.

Enquanto rês brasileiros vão ao mata-mata em primeiro. São Paulo, Inter e Palmeiras foram os representantes do país que dominaram seus grupos —D, F e G, em ordem. O líder restante foi a LDU, do Equador, que terminou à frente do Flamengo na chave C.

É a primeira vez desde 2022 que os argentinos levam a melhor nesse cenário. Há três temporadas, o placar de líderes foi 4 a 3 para a Argentina. Já nos últimos dois anos, o Brasil "venceu" com folga: 4 a 1 no ano passado e 4 a 2 em 2023.

Vitor Roque e Murilo celebram gol em Palmeiras x Bolívar, confronto da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

No entanto, o Brasil terá mais representantes no mata-mata. Entre os sete brasileiros que disputaram a fase de grupos, apenas o Bahia não avançou, com Botafogo, Flamengo e Fortaleza passando em segundo de seus grupos. Já Talleres e Central Córdoba foram eliminados, e a Argentina só terá na próxima fase os quatro que terminaram na liderança.

Além disso, as duas melhores campanhas gerais foram de brasileiros. Único 100%, o Palmeiras somou 18 pontos com as seis vitórias em seis jogos, seguido pelo São Paulo, também invicto, mas com dois empates e registrando 14 pontos.

O Brasil, inclusive, tem uma hegemonia seis anos na Libertadores. Desde 2019, todos os campeões foram do país, com Flamengo (2 títulos), Palmeiras (2), Fluminense e Botafogo conquistando a taça.

Líderes da fase de grupos da Libertadores

2025

Estudiantes (Argentina): 12 pontos

River Plate (Argentina): 12

LDU (Equador): 11

São Paulo : 14

: 14 Racing (Argentina): 13

Inter : 11

: 11 Palmeiras : 18

: 18 Vélez Sarsfield (Argentina): 11

*Em ordem dos grupos A ao H

2024

Fluminense

São Paulo

The Strongest (Colômbia)

Junior Barranquilla (Colômbia)

Bolívar (Bolívia)

Palmeiras

Atlético-MG

River Plate (Argentina)

2023

Racing (Argentina)

Inter

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle (Equador)

Boca Juniors (Argentina)

Athletico-PR

Olimpia (Paraguai)

2022