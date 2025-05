Times argentinos ameaçam os brasileiros na Libertadores? Colunistas opinam

Com quatro grandes entre as melhores campanhas dos classificados ao mata-mata da Libertadores, os times argentinos ameaçam a recente hegemonia brasileira na competição continental?

No Posse de Bola, os colunistas do UOL opinaram sobre quem pode desbancar as equipes brasileiras que avançaram às oitavas de final na busca pela glória eterna.

Mauro Cezar: "O que fica claro é que o futebol argentino tem uma reação muito boa, colocando alguns primeiros colocados, não só o River, que sempre aparece como um dos favoritos, mas até o Vélez, que é campeão argentino, mas está numa fase ruim e liderou a sua chave. O Racing também liderou com autoridade a sua chave. O Estudiantes foi o primeiro na chave do atual campeão, que é o Botafogo. Então, esse é um ponto que vale ressaltar. E o Racing está triturando todos os brasileiros que passam pela frente, esse é um ponto que não pode ser ignorado. Ontem foi mais um".

Arnaldo Ribeiro: "Eu não gostaria de pegar nem o River Plate e nem o Estudiantes, mas mais o River Plate".

Juca Kfouri: "Eu também, como o Arnaldo, me pelo de medo do River Plate".

José Trajano: "O River é o River, né? O River tem história, tem peso, tem camisa, tem tradição. Não é mole, não".

Danilo Lavieri: "No pote 1, só o River Plate me assusta, tirando os brasileiros. São times tradicionais, argentinos, é difícil jogar, mas para mim que não se comparam com o River, embora o River tenha sido eliminado pelo Platense no Monumental entupido".

Veja os 16 classificados ao mata-mata da Libertadores

Pote 1

Estudiantes (1° do Grupo A)

River Plate (1° do Grupo B)

LDU (1° do Grupo C)

São Paulo (1° do Grupo D)

(1° do Grupo D) Racing (1° do Grupo E)

Inter (1° do Grupo F)

(1° do Grupo F) Palmeiras (1° do Grupo G)

(1° do Grupo G) Vélez Sarsfield (1° do Grupo H)

Pote 2

Botafogo (2° do Grupo A)

(2° do Grupo A) Universitario-PER (2° do Grupo B)

Flamengo (2° do Grupo C)

(2° do Grupo C) Libertad (2° do Grupo D)

Fortaleza (2° do Grupo E)

(2° do Grupo E) Atlético Nacional (2° do Grupo F)

Cerro Porteño (2° do Grupo G)

Peñarol (2° do Grupo H)

