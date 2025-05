Time inglês faz proposta ao Botafogo por Igor Jesus

O Botafogo tem uma proposta tentadora pelo atacante Igor Jesus. O Nottingham Forest, da Inglaterra, ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) para contar com o centroavante na temporada 2025/26. A informação é do ge.

Igor Jesus jogaria o Mundial de Clubes pelo Botafogo e se apresentaria depois no futebol inglês. No entanto, o time carioca não pretende decidir agora em relação ao atleta, prevendo uma valorização com os jogos internacionais.

Números de Igor Jesus

Aos 24 anos, Igor Jesus chegou ao Botafogo no ano passado. Pelo time carioca, disputou 54 jogos, marcou 15 vezes e deu 6 assistências ? portanto, participou diretamente de 21 gols.

Igor Jesus foi revelado pelo Coritiba e já conta com uma experiência fora do Brasil. Ele teve uma passagem de quatro temporadas pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.