Suzano Vôlei renova contrato com líbero Taichi

Na manhã desta sexta-feira, o Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do líbero Taichi para a temporada 2025/26. A ampliação do vínculo confirma a extensão de vínculo com um dos únicos remanescentes do primeiro ano do projeto, estreante em 2021.

Vestindo a camisa suzanense desde o primeiro jogo da equipe, ainda na temporada 2021/22, Taichi conquistou os títulos das duas divisões de acesso do voleibol brasileiro.

Ao longo de sua trajetória, também integrou as históricas campanhas semifinalistas das Superligas de 2022/23 e 2024/25, da Copa Brasil em 2023, e nos vice-campeonatos paulista das duas últimas temporadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzano Vôlei (@suzanovolei)

O líbero ressaltou que além da técnica e da tática no jogo, a luta em quadra conecta o time à torcida, sendo uma marca da equipe.

"Essa vibração é algo que vem de dentro, da alma, e sentir essa energia junto da torcida, que empurra a gente em cada ponto, é o que nos move. Por isso, estou muito feliz em renovar com o Suzano para seguir vestindo essa camisa pela 5ª temporada seguida, ganhei mais minutos em quadra, evoluí na posição e sigo com a mesma garra de sempre para ajudar cada vez mais o time", apontou.