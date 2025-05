Superluta à vista? Organização revela planos de confronto entre Tyson e Fedor

O universo das lutas pode estar prestes a testemunhar um confronto histórico entre dois ícones dos esportes de combate. A Alash Pride League, organização sediada no Cazaquistão, revelou que está em negociações para promover uma superluta entre Mike Tyson e Fedor Emelianenko - nomes lendários que brilharam em suas respectivas modalidades.

A informação foi confirmada por Alimzhan Bektaev, presidente da liga, durante uma entrevista coletiva nesta semana, conforme noticiado pelo site britânico Talk Sport. Segundo o dirigente, os preparativos já estão em andamento e a expectativa é que o duelo aconteça ainda este ano.

"Estamos planejando uma luta entre Mike Tyson e Fedor Emelianenko. O trabalho nessa direção já começou. O torneio no qual queremos contar com Mike Tyson está marcado para dezembro", declarou Bektaev.

Reconhecida por promover cards que reúnem diferentes disciplinas, a Alash Pride vem ganhando notoriedade no cenário internacional. Na edição mais recente, a Alash 108, o evento trouxe combates de MMA, boxe e grappling. Entre os destaques estiveram atletas como Henry Cejudo e Renan Barão, reforçando o caráter multidisciplinar da liga.

Do ringue ao cage

Aos 58 anos, Tyson voltou aos ringues no fim de 2024 para enfrentar o influenciador Jake Paul em um combate oficial de oito rounds, que terminou com vitória do youtuber por decisão unânime. Mesmo com o revés, o retorno do ex-campeão absoluto reacendeu o interesse do público por possíveis novas apresentações do "Iron Mike", que havia se aposentado oficialmente em 2005.

Do outro lado da possível atração está Emelianenko, de 48, considerado um dos maiores pesos-pesados da história do MMA. Com uma sequência impressionante de 27 vitórias entre 2000 e 2009, o "Último Imperador" dominou o extinto PRIDE e se despediu do esporte em 2023, após ser superado por Ryan Bader no Bellator.

Modalidade indefinida

Apesar da proposta estar em curso, ainda não foi definido sob quais regras a luta será disputada - se no boxe, nas regras do MMA ou em um formato especial. A expectativa é que detalhes sobre o possível confronto entre Tyson e Fedor sejam divulgados nos próximos meses.

