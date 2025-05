São Paulo leva TecFut para time profissional após boa avaliação na base

O São Paulo acertou a implementação do laboratório TecFut no CT da Barra Funda após avaliar bem o trabalho nas categorias de base.

O que aconteceu

O Tricolor acertou a ampliação do projeto também para o profissional com início durante a parada para o Mundial de Clubes, entre junho e julho. No CT da Barra Funda, o laboratório ficará próximo à piscina utilizada para trabalhos físicos com os jogadores.

O TecFut foi instalado no CFA de Cotia no ano passado sob comando do Dr. Eduardo Rauen, especialista em nutrologia esportiva. Rauen já cuidava de forma particular de atletas de ponta como Lucas Moura, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e muitos outros.

A ideia da implementação surgiu com o supervisor Douglas Schwartzmann, que buscava uma forma de potencializar os atletas após uma notória queda de rendimento no segundo tempo dos jogos de base. Após o trabalho realizado pelo TecFut, os resultados na base melhoraram e o time se sagrou campeão da Copa do Brasil sub-20 e da Copinha.

O foco do laboratório é construir um plano individualizado para os atletas, sobretudo na parte de nutrição. As máquinas utilizadas podem medir, por exemplo, o gasto energético em repouso e em atividade para proporcionar o melhor plano para cada jogador. A negociação para trazer o laboratório para Cotia durou mais de três meses e sua equipe conta com até 17 pessoas no apoio.