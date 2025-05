São Paulo leva centro de tecnologia e ciência de sucesso na base para o time profissional

O São Paulo continua sofrendo com as tantas lesões na temporada e a performance abaixo do esperado em algumas partidas. Ciente disso, a diretoria, depois de reformulação no CT da Barra Funda, agora tomou outra iniciativa para buscar soluções mais rápidas e eficazes. Nesta sexta-feira, o clube oficializou a implementação do TecFut, seu centro de tecnologia e ciência no futebol de sucesso na categoria de base, no time profissional.

"Ciente dos resultados positivos obtidos pelo TecFut nas categorias de base, o São Paulo instalará a estrutura do órgão também no CT da Barra Funda. O objetivo é dar sequência ao processo de modernização do local", informou o clube.

O TecFut conta com aparelhos de primeira linha para potencializar o desempenho dos atletas e diminuir o risco de lesões. A estrutura está instalada no CFA Laudo Natel, em Cotia, desde o ano passado, sob a liderança do Dr. Eduardo Rauen, especialista em nutrologia e medicina do esporte. No CT da Barra Funda, estará localizado próximo à piscina.

"O CT da Barra Funda, que teve toda uma estruturação e investimento nos vestiários, campos e Reffis Plus, recebe agora o TecFut. É a ciência a favor do esporte. Com esse investimento, acreditamos que o São Paulo dá mais um passo para valorização de nossos atletas e colaboradores", afirmou o presidente Julio Casares.

"A implantação do TecFut em Cotia foi uma ação inovadora do São Paulo, apoiada e incentivada pelo presidente Julio Casares e idealizada pelo Douglas Schwartzmann. Agora vamos levar toda a expertise adquirida com o trabalho e os bons resultados obtidos na base para ajudar na performance do time profissional na Barra Funda", afirmou Eduardo Rauen.

O início dos trabalhos com o sistema inovador no São Paulo será na pausa para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, agendado entre junho e o começo de julho. Enquanto isso, o clube se prepara para visitar o Bahia, neste sábado.

O técnico Luis Zubeldía, suspenso, deve mais uma vez recorrer aos jovens por causa dos tantos desfalques. Já não tinha Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius, Ferreirinha e Lucas Moura e nos últimos dias perdeu Marcos Antônio, Cédric e Ruan, além de ter Alisson e André Silva suspensos.

Com contrato renovado na quinta-feira, Maik é uma opção para a lateral-direita, enquanto o jovem Ryan Francisco será o centroavante em Salvador.