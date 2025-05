São Paulo implementa TecFut no CT da Barra Funda após sucesso em Cotia

Após notar resultados positivos do TecFut em Cotia, onde ficam as categorias de base do São Paulo, o Tricolor também instalará a estrutura no CT da Barra Funda, uma vez que busca continuar o processo de sua modernização.

Centro de tecnologia e ciência no futebol, o TecFut conta com aparelhos de primeira linha para potencializar o desempenho dos atletas e diminuir o risco de lesões. O órgão foi instalado no CT Laudo Natel em 2024 e, após mostrar desempenho satisfatório, também passará a funcionar no centro de treinamentos do elenco profissional.

"O CT da Barra Funda, que teve toda uma estruturação e investimento nos vestiários, campos e Reffis Plus, recebe agora o TecFut. É a ciência a favor do esporte. Com esse investimento, acreditamos que o São Paulo dá mais um passo para valorização de nossos atletas e colaboradores", afirmou o presidente Julio Casares.

"A implantação do TecFut em Cotia foi uma ação inovadora do São Paulo, apoiada e incentivada pelo presidente Julio Casares e idealizada pelo Douglas Schwartzmann. Agora vamos levar toda a expertise adquirida com o trabalho e os bons resultados obtidos na base para ajudar na performance do time profissional na Barra Funda", afirmou Eduardo Rauen.

O TecFut será implementado no futebol profissional do São Paulo a partir da paralisação dos campeonatos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entre os meses de junho e julho.