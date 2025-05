São Paulo encerra preparação para pegar o Bahia; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, na Arena Fonte Nova, a partir das 18h30 (de Brasília).

Após aquecimento e trabalhos em campo sob o comando de Zubeldía, que não poderá estar à beira dos gramados, uma vez que cumpre suspensão e será substituído por Maxi Cuberas, o elenco são-paulino embarcou rumo a Salvador.

Para o duelo, Cuberas não contará com 12 atletas. Enquanto Alisson e André Silva também cumprem suspensão, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Lucca, Oscar e Cédric Soares se encontram no departamento médico.

Preparação concluída para o nosso duelo em Salvador! ? Bahia

?? Arena Fonte Nova

?? 31/05 (sábado)

? 18h30#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/WnrgNSUc0r ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2025

Desta forma, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca).

Na última terça-feira, o São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o São Paulo, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final, confirmou a primeira colocação do Grupo D e também garantiu a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras.

Já pela última rodada do Brasileirão, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, também no Morumbis, pela décima rodada. Com o resultado, o time permaneceu com 12 somados, na 13ª colocação, apenas três pontos à frente do Vitória (17º), primeiro clube da zona do rebaixamento.