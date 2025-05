São Paulo desembarca em Salvador para pegar o Bahia pelo Brasileiro

Na noite desta sexta-feira, o São Paulo desembarcou em Salvador, onde enfrentará o Bahia, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília).

A delegação são-paulina embarcou para a capital baiana no período da tarde, logo após o último treino no CT da Barra Funda, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

? Desembarcamos em Salvador!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/989zXrulJh ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2025

A equipe espera iniciar uma reação na competição após ser superada por 2 a 0 para o Mirassol, em pleno Morumbis, e registrar apenas um triunfo em seus últimos cinco compromissos. O Tricolor figura na 13ª posição da tabela, com 12 pontos, apenas três à frente do Vitória, que ocupa a primeira colocação do Z4.

Para o duelo, Cuberas, que substitui o suspenso Zubeldía, contará com o retorno de Cédric e Lucca. Entretanto, não terá à disposição Alisson e André Silva, ambos suspensos, além de Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio e Oscar se encontram no departamento médico. Desta forma, jovens atletas, dentre eles o próprio Ryan Francisco, devem ganhar oportunidades.

O Tricolor deve entrar em campo escalado com: Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca).