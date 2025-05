Santos vira chave após amistoso e busca primeira sequência de vitórias no Brasileirão

Após o amistoso disputado na última quarta-feira, o Santos já vira a chave e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Botafogo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do torneio nacional.

O Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 1 no amistoso disputado em Bragança Paulista, é verdade. Por outro lado, a equipe santista vem de triunfo fundamental sobre o Vitória na Série A e vai em busca da sua primeira série positiva nesta edição da competição.

Tal sequência pode ser iniciada com uma vitória sobre o Botafogo neste fim de semana. O time comandado pelo técnico Cléber Xavier contará com Neymar, que ganhou ritmo no amistoso e está disposto a ajudar o Santos a sair da zona de rebaixamento.

Na atual edição do Brasileirão, o Peixe figura na 18ª posição, com apenas oito pontos - dois a menos que o Fortaleza, primeiro clube fora do Z4. A equipe santista ainda não conseguiu somar nenhuma série de vitórias, mas vem trabalhando para mudar tal cenário.

De olho no treino desta quinta-feira! ? pic.twitter.com/3S0SmZ9xWD ? Santos FC (@SantosFC) May 29, 2025

Nas três primeiras rodadas do torneio nacional, o Santos acumulou três resultados negativos (2 a 1 para o Vasco, 2 a 2 com o Bahia e 1 a 0 para o Fluminense). A série negativa foi interrompida pela vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Depois disso, entretanto, o Alvinegro Praiano voltou a amargar maus resultados e ficou cinco rodadas sem vencer (quatro derrotas para São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Corinthians e um empate contra o Ceará). A sequência ruim aumentou a pressão sobre a diretoria e sobre o elenco.

O mau momento ficou ainda mais evidente com a eliminação do Santos na terceira fase da Copa do Brasil. Apesar disso, na última rodada do Brasileirão, o Peixe superou o Vitória por 1 a 0 fora de casa e tirou um peso das costas. Essa foi a primeira vitória de Cléber Xavier no comando da equipe.

Santos não soma vitórias consecutivas há três meses

O Santos não sabe o que é somar vitórias consecutivas há três meses. A última série de triunfos do Alvinegro Praiano foi entre fevereiro e março deste ano, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Peixe venceu quatro jogos em sequência. O time santista bateu Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0). Três dos quatro triunfos foram na Vila Belmiro, palco do jogo deste domingo.

O duelo contra o Botafogo, inclusive, marcará o retorno do Santos à Vila após um mês. O último encontro da equipe com sua torcida na Baixada Santista foi no dia 1º de maio, no empate em 1 a 1 com o CRB, no jogo de ida da Copa do Brasil. A partida ficou marcada por um 'cenário de guerra' dentro e fora do estádio.

Agora, o Santos espera viver outras circunstâncias para buscar os três pontos diante do Botafogo. Ao todo, o elenco terá três dias de preparação para o embate.