Santos quer 'nome forte' e define prazo para contratar novo diretor

O Santos quer contratar um "nome forte" como diretor de futebol até a próxima semana.

O que aconteceu

O Santos pretende substituir o CEO Pedro Martins em até uma semana. O dirigente pediu demissão na última terça-feira.

O Peixe quer um profissional de renome. O clube já tem negociações em andamento, mas entende que não haverá definição pelo menos até domingo.

Os alvos principais estão empregados em clubes da Série A. O Santos não quer pagar multas rescisórias.

Três dos alvos são Alexandre Mattos (Cruzeiro), Bruno Spindel (Flamengo) e Fabinho Soldado (Corinthians). Eles não estão convictos, porém topam conversar. Alex Brasil (Corinthians), Julio Rondinelli (Juventude) e Marcos Braz (ex-vice presidente de futebol do Flamengo) foram sondados.

Alexandre Mattos perdeu espaço na SAF do Cruzeiro, enquanto Fabinho Soldado vê uma diretoria indefinida no Corinthians. O presidente Augusto Melo foi afastado. Bruno Spindel também está menos no foco após a chegada de José Boto.

Essa definição do Santos vai passar por Neymar e Neymar Pai. O Peixe quer que o astro aprove a escolha, até para facilitar a possível renovação do contrato. O atual vínculo vence em 30 de junho.

A intenção do Peixe é anunciar o novo chefe do futebol na próxima semana. No mais tardar, antes do duelo com o Fortaleza, dia 12, pelo Brasileirão.