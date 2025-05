Santos prioriza a contratação de Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos prioriza a contratação de Alexandre Mattos para substituir o CEO Pedro Martins.

O que aconteceu

O Santos avaliou o mercado e definiu que o melhor nome para chefiar o departamento de futebol é Alexandre Mattos. Ele é atualmente o CEO de futebol do Cruzeiro.

O Peixe avançou nas últimas horas e acredita que pode chegar a um acordo rapidamente. A expectativa é anunciar o substituto de Pedro Martins na próxima semana. O CEO pediu demissão do Santos nessa semana.

O Santos crê que Mattos tem o perfil necessário para esse momento. A postura firme e a boa atuação no mercado da bola são características desejadas.

Alexandre Mattos tem contrato longo e multa rescisória no Cruzeiro, porém, não vê a rescisão difícil. O Santos não quer pagar pela liberação do dirigente.

O Peixe falou com outros nomes, como Fabinho Soldado (Corinthians) e Bruno Spindel (Flamengo). Alex Brasil (base do Corinthians), Julio Rondinelli (Juventude) e Marcos Braz (ex-vice-presidente de futebol do Flamengo) também foram avaliados.