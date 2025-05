Sabalenka vence mais uma e vai às oitavas sem ceder sets em Roland Garros

Aryna Sabalenka segue soberana em sua campanha para conquistar Roland Garros pela primeira vez na carreira. A número 1 do mundo voltou a vencer sem sustos nesta sexta-feira, fez 6/2 e 6/3 sobre a sérvia Olga Danilovic (#34) e passou às oitavas de final do torneio francês.

A bielorrussa de 27 anos segue sem perder sets em Roland Garros este ano. Aliás, Aryna perdeu apenas dez games até agora no torneio. Na estreia, fez 6/1 e 6/0 sobre a russa Kamila Rakhimova. Na segunda fase, bateu a suíça Jil Teichmann por 6/3 e 6/1.

Nas oitavas de final, contudo, a número 1 pode ter mais problemas. Sua próxima adversária será a americana Amanda Anisimova (#16), que superou, também nesta sexta-feira, a dinamarquesa Clara Tauson (#22) por 7/6(4) e 6/4. Sabalenka e Anisimova já duelaram sete vezes no circuito, e a americana venceu cinco vezes. O último jogo entre elas aconteceu no WTA de Toronto, em 2024, e a americana fez 6/4 e 6/2.

Como aconteceu

Sabalenka entrou em quadra afiada e impondo sua potência desde o primeiro game. Danilovic só conseguiu sair do zero no sexto game e ainda esboçou uma pequena reação ao quebrar o saque da bielorrussa no sétimo, mas já era tarde demais. Com nova quebra, Sabalenka fechou o set em 6/2.

O segundo set foi mais duro. Sabalenka novamente abriu vantagem, fazendo 3/1, mas Danilovic reagiu, devolveu a quebra e igualou o placar em 3/3. No oitavo game, contudo, a sérvia sucumbiu. Cometeu um par de erros não forçados, perdeu o saque outra vez e permitiu que a número 1 sacasse para o jogo em 5/3. A bielorrussa não desperdiçou a chance.