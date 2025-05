Sabalenka quer o título do Aberto da França, não o rótulo de favorita

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Embora esteja em uma missão para colocar as mãos na taça Suzanne Lenglen no Aberto da França, Aryna Sabalenka está mais do que feliz em deixar o rótulo de favorita para a tetracampeã Iga Swiatek.

Swiatek, que ganhou os últimos três títulos em Paris, teve uma fase conturbada antes do torneio, mas a polonesa tem estado em ótima forma desde o início de Roland Garros, reforçando seu status de favorita.

Sabalenka, a número um do mundo, também vem arrasando suas adversárias, cedendo apenas 10 games, e passou para a quarta rodada com uma vitória por 6-2 e 6-3 contra a sérvia Olga Danilovic nesta sexta-feira.

A bielorrussa dominou sua adversária desde o início e, embora tenha enfrentado uma breve resistência no segundo set, ela avançou para enfrentar Amanda Anisimova, 16ª cabeça de chave, dos Estados Unidos, além de fortalecer suas credenciais de título.

"Estou muito feliz com a vitória, Olga é uma lutadora e eu sabia que seria uma luta. Ela jogou como uma jogadora top 10. Em breve ela estará entre as top 10", disse Sabalenka.

Sabalenka começou de forma implacável, abrindo uma vantagem de 5-0, mas Danilovic evitou o pneu ao vencer o sexto game no saque, e ainda conseguiu devolver uma quebra.

No entanto, o ressurgimento durou pouco, pois Sabalenka fechou o primeiro set com outra quebra de saque.

Danilovic lutou bastante no segundo set, mas não conseguiu se recuperar, pois Sabalenka quebrou para fazer 5-3.

A tricampeã de torneios do Grand Slam encerrou o jogo com um saque impossível de ser devolvido em uma quadra Philippe Chatrier meio vazia, algo que tem sido comum nas primeiras partidas do Aberto da França.

Será que isso é suficiente para torná-la a principal favorita ao título inédito do Aberto da França?

"É difícil fazer previsões no tênis feminino, sabe como é. Vamos deixar (o rótulo de favorita) para Iga, já que ela venceu três vezes seguidas, certo?", disse. "Vou deixar para ela."