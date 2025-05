Ryan Francisco enaltece Ceni e projeta jogo contra o Bahia: "Vamos para cima"

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o atacante Ryan Francisco projetou o embate e enalteceu Rogério Ceni, ídolo do clube paulista e agora treinador da equipe baiana.

"Com certeza vai ser um grande jogo. No Brasileiro, todo jogo é muito difícil. Enfrentar um time de um grande ídolo (Rogério Ceni), um dos maiores daqui, a gente vai pra cima em busca dos três pontos e, se Deus quiser, vamos conseguir sair com a vitória", declarou ao SPFC Play.

Pela última rodada do Brasileirão, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, também no Morumbis, pela décima rodada. Com o resultado, o time permaneceu com 12 somados, na 13ª colocação, apenas três pontos à frente do Vitória (17º), primeiro clube da zona do rebaixamento.

Para o duelo, Cuberas , que substitui o suspenso Zubeldía, não contará com 10 atletas. Enquanto Alisson e André Silva também cumprem suspensão, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Lucca, Oscar e Cédric Soares se encontram no departamento médico. Desta forma, jovens atletas, dentre eles o próprio Ryan Francisco, devem ganhar oportunidades.

O Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca).

A bola rola neste sábado, na Arena Fonte Nova, a partir das 18h30 (de Brasília).