Ryan e mais dez: Duelo com o Bahia deve ser chance para jovens do São Paulo

O São Paulo enfrentará o Bahia, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, podendo ter no time titular muitos jovens revelados pelas categorias de base do clube.

Um deles já é certo que irá figurar entre os 11 iniciais. Ryan Francisco foi confirmado pelo técnico Luis Zubeldía como titular contra o Bahia após a vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, na última terça-feira, pela Libertadores.

Com uma extensa lista de desfalques nessa altura da temporada, o São Paulo pode abrir espaço para mais garotos mostrarem ao técnico Luis Zubeldía que podem ser úteis ao longo do ano.

Atualmente, o Tricolor lida com oito baixas: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Cédric Soares (dores na panturrilha direita), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Ruan (dores no joelho direito).

Desta forma, para não precisar modificar o sistema tático ao qual o elenco está acostumado, Zubeldía pode, ao invés de improvisar atletas em outras posições, acionar alguns jovens da base, como Maik na lateral direita, Henrique, Lucas Ferreira e Lucca, recuperado de um entorse no tornozelo direito, nas pontas, Paulinho, no ataque, além de Alves e Rodriguinho no meio-campo.

Recentemente, mais dois garotos formados em Cotia passaram a fazer parte da rotina do time profissional. Paulinho e Maik foram campeões da Copinha, neste ano, e relacionados pela primeira vez pelo técnico Luis Zubeldía na última terça-feira, contra o Talleres, pela Libertadores.

Sem caixa para investir em reforços de peso na próxima janela de transferências, o São Paulo tem sido obrigado a recorrer às categorias de base na intenção de ampliar as opções em seu elenco e se manter competitivo. O duelo com o Bahia, neste sábado, será um teste de peso para o clube avaliar se pode apostar nos jovens de Cotia ou terá de abrir os cofres no segundo semestre.