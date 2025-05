Ruben Amorim fala sobre futuro de Bruno Fernandes: "Penso que ele quer ficar"

O Manchester United encerrou, nesta sexta-feira, a pós-temporada de amistosos da equipe no Sudeste Asiático. O clube inglês venceu a seleção de Hong Kong por 3 a 1 e, após o triunfo, o técnico Ruben Amorim voltou a falar sobre o futuro de Bruno Fernandes.

O comandante demonstrou dúvida quanto à possibilidade de o último jogo da temporada ter sido também a despedida de Bruno dos Red Devils.

"Não me parece, não sei com certeza. Penso que ele quer ficar, tem dito não a muitas coisas. O clube pode encontrar outras formas de fazer dinheiro e o sentimento que tenho é que ele quer certamente continuar no Manchester United. Nunca se sabe" comentou.

Depois do meio-campista admitir a possibilidade de deixar o clube caso a diretoria, que enfrenta dificuldades financeiras, opte por lucrar com sua venda, os rumores sobre sua saída ganharam força.

A especulação aumentou após o agente de Bruno Fernandes ser visto em Riade, alimentando ainda mais os boatos sobre a possível transferência para o Al Hilal.

Atuação apagada de Bruno Fernandes

O meia português começou a partida contra a seleção de Hong Kong entre os 11 titulares, porém foi substituído no intervalo e não participou de nenhum dos três gols que garantiram a vitória da equipe no confronto, marcados pelos jovens Chido Obi (duas vezes) e Ayden Heaven. Apesar do placar, o United teve dificuldade para construir o resultado diante dos donos da casa.

Com isso, os ingleses iniciam o período de férias e voltam as atenções para a preparação da temporada 2025/26, que será marcada pela ausência de compromissos em competições europeias.