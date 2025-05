Roland Garros se prepara para sábado agitado com vizinho PSG na final da Champions

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Roland Garros está se preparando para uma noite agitada de sábado, quando o maior barulho em torno do Aberto da França poderá vir não das quadras, mas do vizinho Parc des Princes, onde dezenas de milhares de torcedores do Paris Saint-Germain se reunirão para assistir à final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão.

Espera-se que cerca de 40.000 torcedores do PSG assistam a uma exibição da partida em seu estádio, a apenas 750 metros do Aberto da França, onde cerca de 15.000 fãs de tênis encherão a quadra Philippe-Chatrier para a sessão noturna, que começa às 20h (horário local).

Com a final da Liga dos Campeões começando às 21h, as autoridades estão se preparando para que ambos os grupos de espectadores se espalhem pelas ruas do oeste de Paris por volta do mesmo horário, em um possível ponto de tensão em uma cidade que ainda está sob pressão depois que a vitória do PSG na semifinal sobre o Arsenal no início deste mês provocou saques e confrontos com a polícia.

A diretora do Aberto da França, Amelie Mauresmo, disse que os organizadores estavam em estreita coordenação com a polícia para garantir que a noite transcorresse sem problemas.

"A linha 9 do metrô deveria estar fechada, mas permanecerá aberta durante todo o fim de semana, o que significa que as pessoas poderão chegar e sair em boas condições", disse Mauresmo a repórteres nesta sexta-feira.

"Tudo ao redor do estádio está sendo administrado pelas equipes policiais. Eles protegeram o perímetro e estão cuidando do que precisa ser feito. De nossa parte, estamos gerenciando as operações dentro e imediatamente ao redor do estádio, enquanto a prefeitura da polícia está encarregada de tudo além desse perímetro."

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nunez, confirmou que 5.400 policiais serão mobilizados em toda a capital no sábado, com a Champs-Elysees e as ruas ao redor do Arco do Triunfo fechadas a partir do meio-dia como precaução, à luz de um incidente recente em Liverpool, onde um carro atingiu uma multidão de torcedores de futebol.

Quanto à possibilidade de o frenesi do futebol desviar a atenção do tênis, Mauresmo estava tranquila.

"Não sei se é possível impedir alguém de verificar o placar no celular", sorriu. "Obviamente, estamos atentos e temos medidas de segurança em vigor. Mas é como nas Olimpíadas - as pessoas acompanham outros eventos."

"Se houver alguns distúrbios, vamos conviver com isso. E, na verdade, não são 10 ou 20 gols."