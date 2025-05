Renato exalta classificação do Fluminense, mas critica queda de rendimento: "Não pode acontecer"

O Fluminense venceu o Once Caldas por 2 a 0 na última quinta-feira, no Maracanã, e se classificou às oitavas de final da Sul-Americana. Renato Gaúcho exaltou a classificação da equipe, mas criticou a queda de rendimento no segundo tempo.

O Tricolor Carioca abriu 2 a 0 no primeiro tempo e foi para o intervalo com boa vantagem. Confortável no placar, o time viu o adversário crescer no jogo e criar chances na etapa final.

"O mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo passar para a próxima fase em primeiro lugar. Se não, teríamos mais dois jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos o nosso adversário e conseguimos fazer os dois gols. Sofremos um pouco no segundo (tempo) porque tiramos o pé do acelerador. Coisa que eu não gostei. Falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer", comentou, em coletiva após o jogo.

"Um jogo desse é muito perigoso. Se a gente sofre um gol, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Tivemos oportunidade de ampliar e não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo e a nos dominar. Ainda bem que não sofremos gol, porque a coisa ficaria feia para a gente. Gostei do primeiro tempo e não gostei do segundo. Já conversei com eles e agora é pensar no futuro", completou.

Com a vitória, o Fluminense encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 13 pontos, um a mais que o Once Caldas. A equipe se classificou direto às oitavas de final e aguarda pelo seu adversário, que será definido após sorteio.

O Tricolor volta a campo neste domingo contra o Internacional, no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.