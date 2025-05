Real Madrid oficializa contratação de Alexander-Arnold e reforça defesa para Mundial de Clubes

O Real Madrid oficializou, nesta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold. O jogador chega para cumprir um contrato de seis temporadas e chega como importante reforço para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos e começa no dia 14 de junho.

Em seu site oficial, o clube merengue informa que o vínculo do atleta vai até 30 de junho de 2031. Ainda segundo o comunicado, foi necessário um acordo com o Liverpool para que ele fosse liberado a tempo de disputar o torneio da Fifa, já que seu contrato com o time vermelho expira oficialmente no último dia do mês que vem.

"O Real Madrid e o Liverpool chegaram a um acordo pelo qual Trent Alexander-Arnold fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas", anunciou o clube merengue.

O Mundial de Clubes deste ano apresenta um novo formato e conta com 32 clube. No radar da diretoria do Real Madrid há algum tempo, Alexander-Arnold já havia anunciado em maio que não permaneceria no futebol inglês.

Contratado para ocupar uma posição considerada carente, o jogador desembarca em Madri após conquistar nove troféus com o Liverpool. Entre os mais importantes, estão uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e duas Premier League (Campeonato Inglês).

Com 354 jogos oficiais pelo clube de Anfield, o atleta tem como ponto forte o apoio, além de ser um marcador eficiente. Ele chega como a primeira grande contratação após a chegada de Xabi Alonso como novo treinador do Real Madrid, em substituição ao italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira.