Real Madrid anuncia a contratação de Alexander-Arnold, ex-Liverpool

Uma das negociações mais comentadas do futebol mundial nesta janela de transferências foi finalmente confirmada. Nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou a contratação do lateral Trent Alexander-Arnold, jogador de 26 anos que estava desde 2016 no Liverpool.

De acordo com o Real Madrid, Arnold chega ao clube com um contrato de seis temporadas, de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2031. O inglês estará à disposição de Xabi Alonso para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que começa em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Em sua última temporada pelo Liverpool, Arnold foi campeão da Premier League, sendo peça crucial na conquista do título. Contabilizando todas as competições, o lateral atuou em 44 jogos, marcando quatro gols e dando sete assistências.

Carreira de Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold foi revelado pelo próprio Liverpool, estreando nos profissionais do clube em 2016. Desde então, o inglês criou uma forte identificação com a torcida dos Reds, que naquela época, assistiam a equipe retomando o protagonismo no futebol local.

Na temporada 2017/18, Arnold ganhou espaço e cavou seu lugar na equipe do Liverpool, comandada então pelo técnico Jurgen Klopp. O treinador alemão nunca mais tirou o lateral inglês da posição.

Após muitos anos e títulos pelo time, Arnold decidiu não renovar com o Liverpool nesta temporada, quando acabava seu vínculo. Um dos possíveis fatores para tal decisão, segundo a mídia internacional, seria a relação com o técnico Arne Slot, que não teria gostado do rendimento de Trent nos treinos da equipe.

Ao todo, Alexander-Arnold defendeu o Liverpool em 354 jogos e conquistou nove títulos pelos Reds: Uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa Europeia, dois títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.