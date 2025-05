Rayanne dos Santos cita ganho de massa como trunfo em busca da primeira vitória no UFC

Após se destacar no Invicta FC, Rayanne dos Santos atraiu a atenção internacional e chegou até o UFC em dezembro de 2023. Desde então, entretanto, a brasileira vive uma sina incômoda. De lá para cá, a peso-palha (52 kg) competiu duas vezes no octógono mais famoso do mundo e acabou amargando duas derrotas em confrontos parelhos. Pressionada pelo retrospecto recente aquém do esperado, a atleta da 'Marajó Brothers' aposta em um trunfo para, enfim, ter o braço erguido pela primeira vez no Ultimate: o ganho de massa corporal.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Rayanne admitiu que praticamente não cortava peso para competir na divisão dos palhas - visto que nos tempos do Invicta FC entrava em ação na categoria peso-átomo (48 kg). Sendo assim, em busca de equiparar sua força com a das demais adversárias dentro do UFC, a lutadora paraense fez um trabalho específico de ganho de massa que, segundo a própria, já surte efeitos positivos no seu desempenho.

"Eu aumentei bastante o meu peso. Estou com mais massa. E quando eu voltar (do corte de peso), acho que vou ficar bem forte. Antes eu não saía, ficava com 54 kg (em off) para pesar 52 kg (na pesagem). Perdia pouquíssimo comparado às meninas que descem de 60 kg, 61 kg. Então eu aumentei meu peso, fiquei com uns 62 kg, até 63 kg. Subi bastante. Fiquei trabalhando minha alimentação junto ao peso. Meu 'punch' está bem mais forte agora. Estou mais forte, mais rápida e com um soco mais potente. Se antes, pequenininha, acertava elas e elas já corriam, imagina agora que estou mais pesada (risos)", exaltou Santos.

Agressividade como norte

Em suas duas primeiras aparições no Ultimate, Rayanne acabou superada no detalhe, via decisão dividida dos juízes. Apesar da discordância com o veredito dos profissionais, à época, a brasileira aprendeu uma importante lição que pretende aplicar neste sábado (31), no UFC Vegas 107. Diante da romena Alice Ardelean, a brasileira terá na agressividade o seu norte para tentar liquidar a fatura na via rápida, sem abrir margem para novas polêmicas.

"As minhas últimas duas lutas, acredito muito, já assisti umas mil vezes. Tenho certeza que eu ganhei, acho que o resultado não foi muito justo. Nas duas lutas. (...) Tenho que chegar lá e matar, nocautear ou finalizar. Não deixar na mão dos juízes. É isso que tenho que fazer, é isso que farei no sábado. Mudei bastante a minha trocação, está bem mais alinhado. Estou diferente com relação a essas últimas lutas, acredito que ela vai sentir meus golpes", projetou a lutador de 29 anos.

De olho em seu primeiro triunfo na empresa, Rayanne dos Santos faz a luta de abertura do UFC Vegas 107, no Apex. Além dela, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por mais quatro lutadores em ação no show: Jafel Filho, Allan 'Puro Osso', Bruno Lopes e Ketlen Vieira.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok