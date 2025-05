Raphael Veiga marca após dois meses em chance como titular e tenta se recuperar no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga deu importante passo em sua retomada de espaço na equipe do Palmeiras. Na última quarta-feira, o camisa 23 voltou a ter chance como titular pela primeira vez desde o retorno após sua lesão e deixou a marca, com um gol de falta na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque, pela sexta rodada da Libertadores.

Os primeiros cinco meses de 2025 foram de um Raphael Veiga oscilante, que foi atrapalhado também por algumas lesões. Mais recentemente, ele ficou de fora contra o Ceará, no dia 22 de maio, pela terceira fase da Copa do Brasil, por conta de uma lombalgia. Depois disso, ficou à disposição contra o Flamengo, pelo Brasileirão, foi acionado no segundo tempo e atuou por cerca de dez minutos.

Já na última quarta-feira, começou entre os titulares e foi substituído apenas aos 28 minutos do segundo tempo. Antes de deixar o gramado após boa atuação, marcou o quarto gol do Palmeiras no jogo em cobrança de falta. Estêvão, Flaco López (duas vezes), Paulinho e Facundo Torres também completaram a goleada.

Essa foi a primeira chance entre os 11 iniciais de Veiga desde o retorno pela luxação no ombro esquerdo, que o deixou de fora dos gramados por volta de um mês. Ele teve a lesão no dia 9 de abril, logo no início do jogo contra o Cerro Porteño e precisou ser substituído. Sem necessidade de cirurgia para curar a lesão, voltou a ficar à disposição de Abel no dia 4 de maio, contra o Vasco, mas não saiu do banco de reservas.

Desde então, ele disputou cinco jogos, apenas um como titular. Nesta última oportunidade voltou a balançar a rede, o que não acontecia desde o dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. Na ocasião, foi o responsável por converter o pênalti que deu a classificação ao Verdão. Já na final, desperdiçou uma cobrança contra o Corinthians.

No meio-campo, Abel tem vasta lista de opções, podendo contar com Mauricio, Allan e Felipe Anderson. Estêvão também foi testado na posição e deu bom resultado. Neste ano, Veiga disputou 21 jogos, 15 como titular e seis saindo do banco de reservas. Além disso, ele ainda tem três gols e sete assistências.

Visando ter mais espaço, o camisa 23 segue à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Verdão é líder, com 22 pontos.