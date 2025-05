Quem é Rafael Câmara, cotado para substituir Hamilton na Ferrari e sensação brasileira na F-3

Aos 20 anos, Rafael Câmara, líder da Fórmula 3 da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em 2025 pela equipe Trident, fez história nesta sexta-feira ao conquistar sua quarta pole position em apenas cinco etapas, estabelecendo um recorde na categoria criada em 2019. O excelente desempenho do jovem, que também integra a Academia Ferrari desde 2021, o coloca como possível substituto de Lewis Hamilton na escuderia italiana da Fórmula 1.

Em sua temporada de estreia na Fórmula 3, Rafael Câmara superou o recorde de três pole positions ao registrar 1m28s761 no circuito de Barcelona, palco da prova espanhola que será realizada neste domingo. O recorde anterior era dividido por Alexander Smolyar, Dennis Hauger, Gabriele Minì, Leonardo Fornaroli e Logan Sargeant. Esse desempenho reflete na classificação geral, onde o prodígio lidera com 77 pontos e duas vitórias, seguido pelo alemão Tim Tramnitz, da equipe MP, com 64 pontos.

Natural de Recife, Rafael Câmara iniciou sua trajetória no kart em Pernambuco e mudou-se para a Europa em 2016 em busca de novos desafios. Com rápida ascensão, conquistou títulos importantes no kart, como a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e o vice-campeonato mundial em 2019.

O pernambucano fez sua estreia em carros de fórmula em 2022, pela equipe Prema Racing, competindo nas Fórmulas 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos. Foi terceiro colocado nas duas primeiras e vice-campeão na F4 dos Emirados. Em 2024, sagrou-se campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA), seu principal título até o momento.

Gabriel Bortoleto foi o último brasileiro a se destacar na Fórmula 3 antes de Rafael Câmara. Correndo também pela equipe Trident, ele conquistou o título da categoria em 2023. Atualmente, Bortoleto é novato na Fórmula 1, pilotando pela Sauber, embora ainda não tenha somado pontos na elite do automobilismo mundial.