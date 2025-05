Quarteto da base é chamado para treinos do Corinthians e será observado por Dorival

O técnico Dorival Júnior chamou quatro atletas das categorias de base do Corinthians para integrar os treinos com o elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava. Trata-se do meio-campista Luiz Gustavo Bahia (19 anos), o meia-atacante Dieguinho (17), e os atacantes Gui Negão (18) e Nicollas (16).

Os garotos começaram a trabalhar com o grupo principal nesta quinta-feira e serão observados pelo treinador até o jogo contra o Vitória, marcado para este domingo. Eles podem, portanto, ganhar uma chance entre os relacionados para a partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Os quatro jogadores são considerados destaques e titulares da equipe sub-20, comandada por Orlando Ribeiro. Todos eles fizeram parte da campanha que terminou com o vice da Copinha deste ano.

Dorival, inicialmente, mostrou resistência em utilizar atletas da base no time principal. Contudo, diante da falta de resultados, o treinador passou a buscar soluções e tem olhado com mais carinho para os Filhos do Terrão.

O Corinthians ainda tem duas sessões de treino antes do confronto com o Vitória. O embate está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

Em momento político delicado, o Timão mira a vitória para se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e apagar a má impressão deixada com a eliminação na Sul-Americana.