PSG x Inter: PVC detalha esquema tático e escolhe seu favorito na Champions

Como jogarão PSG x Inter de Milão na final da Champions League amanhã? PVC detalhou na prancheta os esquemas táticos das equipes que se enfrentarão neste sábado, a partir das 16h.

PSG é o favorito na minha opinião [...] e a Internazionale vai com três zagueiros. O último time com três zagueiros que foi campeão da Champions foi o Chelsea, em 2021.

Curiosidade: a Inter é o time mais globalizado a ganhar a Champions. Em 2010, tinha 11 estrangeiros. E agora pode perder duas finais para a nova globalização.

PVC

