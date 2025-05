Piastri faz a volta mais rápida do segundo treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1

Desta vez com Piastri, a McLaren dominou mais um treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1. Nesta sexta, o australiano fez o tempo mais rápido da segunda sessão livre, com 1m12s760. Mais cedo, Lando Norris, também da McLaren, foi o mais rápido na primeira atividade livre do fim de semana.

Logo atrás de Piastri ficou George Russell, da Mercedes, com 1m13s046. Fechando o top 3, Max Verstappen, da Red Bull, marcou 1m13s070.

Neste sábado, às 7h30 (de Brasília), ocorrerá a última sessão livre. Depois, às 11h, será realizado o treino classificatório para a grande corrida, no domingo, às 10h.

Oscar Piastri goes quickest in second practice in Spain ? 1. Piastri: 1:12.760

2. Russell: +0.286

3. Verstappen: +0.310#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/8ztkGpfEIn ? Formula 1 (@F1) May 30, 2025

Destaques da sessão

Diferentemente do primeiro treino livre, Williams e Haas voltaram com sua dupla de pilotos titulares. Na primeira sessão do dia, a Williams colocou o francês Victor Martins no lugar de Alexander Albon, enquanto a Haas subiu o japonês Ryo Hirakawa no lugar de Esteban Ocon.

Um dos destaques desta segunda atividade foi o espanhol e anfitrião Fernando Alonso. Com um tempo de 1m13s301, o bicampeão ficou no sétimo lugar. Carlos Sainz, também da Espanha, ficou na 14ª posição, com 1m13s721.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, fez apenas o 17º tempo mais rápido, com 1m13s959. Companheiro de equipe do paulista, Nico Hulkenberg ficou na 12ª posição, com 1m13s592.