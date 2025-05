Pesagem movimentada! Esquadrão Brasileiro dá susto, mas confirma lutas no UFC Vegas

Com direito a mudança de categoria de última hora e falha na balança, a pesagem do UFC Vegas 107 - realizada nesta sexta-feira (30) - foi bastante movimentada. Apesar de algumas destas movimentações envolverem brasileiros, todos os cinco atletas tupiniquins escalados para o show tiveram suas participações no evento deste sábado confirmadas.

Uma das protagonistas do card principal, a brasileira Ketlen Vieira viu sua luta contra Macy Chiasson ser remanejada para a divisão dos penas (66 kg), após ter problemas para bater o peso da categoria dos galos (61 kg). De acordo com apuração da reportagem da Ag Fight, a manauara - top 3 do ranking - precisou ir até o hospital na noite de quinta-feira (29) por conta de dores abdominais causadas por uma câimbra.

Na balança, Ketlen usou a libra de tolerância para ficar dentro do limite do peso-pena, com 66,2 kg. Por sua vez, Chiasson ficou quase um quilo abaixo da rival brasileira ao registrar a marca de 65,3 kg.

Outro brasileiro que movimentou a pesagem do UFC Vegas 107 foi Allan Nascimento. Conhecido pelo apelido de 'Puro Osso', o peso-mosca (57 kg) da 'Chute Boxe Diego Lima' falhou na sua tentativa de bater o peso da categoria, marcando 57,8 kg - aproximadamente 680 gramas a mais do que poderia apresentar.

Mesmo assim, o confronto verde-amarelo entre Allan Puro Osso e Jafel Filho no UFC Vegas 107 está confirmado. Adversário do parceiro de treinos de Charles Do Bronx, o 'Pastor' marcou 57,1 kg na balança. Os demais brasileiros escalados para o evento - Bruno Lopes e Rayanne dos Santos - também cumpriram com suas obrigações e confirmaram seus compromissos neste sábado.

Luta principal

A confirmação do 'main event' também teve momentos de tensão nesta sexta-feira. Afastada dos octógonos há mais de um ano, Maycee Barber foi a última a subir na balança e estourou o limite de peso da divisão dos moscas em cerca de 200 gramas, cravando 57,3 kg. Apesar disso, o combate contra Erin Blanchfield segue previsto para liderar o card deste sábado.

Cancelada

O duelo entre Trevin Giles e Andreas Gustafsson foi cancelado após o primeiro sofrer uma lesão. O anúncio foi feito durante a pesagem do UFC Vegas 107.

Pesagem do UFC Vegas 107

Erin Blanchfield (56,7 kg) vs Maycee Barber (57,3 kg)*

Mateusz Gamrot (70,7 kg) vs ?udovit Klein (70,7 kg)

Ramiz Brahimaj (77,5 kg) vs Billy Ray Goff (77,1 kg)

Dustin Jacoby (93 kg) vs Bruno Lopes (93,4 kg)

Ketlen Vieira (66,2 kg) vs Macy Chiasson (65,3 kg)

Zachary Reese (83,9 kg) vs Dusko Todorovic (84,3 kg)

Jafel Filho (57,1 kg) vs Allan Puro Osso (57,8 kg)**

Kurt Holobaugh (70,7 kg) vs Jordan Leavitt (70,5 kg)

Bolaji Oki (70,5 kg) vs Michael Aswell (70,3 kg)

Rayanne dos Santos (52,6 kg) vs Alice Ardelean (52,3 kg)

* Maycee Barber excedeu em 0,5 libras (cerca de 200 gramas) o limite do peso-mosca

** Allan Puro Osso excedeu em 1,5 libras (cerca de 680 gramas) o limite do peso-mosca

