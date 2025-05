Pesadelo do pote 2: além do Flamengo, quem pode incomodar na Libertadores?

Parece unanimidade que os times que se classificaram em primeiro na fase de grupos da Libertadores gostariam de evitar encarar o Flamengo nas oitavas de final. Mas, além do rubro-negro, quem dificultaria mais? Paulo Massini, Livia Camillo e Alicia Klein responderam no Fim de Papo.

As partidas das oitavas serão definidas por sorteio, que ocorre já na segunda-feira (2), a partir das 12h (de Brasília), na sede da Conmebol.

O pote 1 conta com Estudiantes (ARG), River Plate (ARG), LDU (ARG), São Paulo, Inter, Palmeiras, Racing (ARG) e Vélez Sarsfield (ARG). Já o pote 2 tem Botafogo, Universitario (PER), Flamengo, Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Cerro Porteño (PAR), Fortaleza e Peñarol (URU).

Livia: São Paulo está no pote 1, mas tem cara de pote 2

Algumas classificações em primeiro também foram um pouco enganosas. O São Paulo não fez grandes partidas, também ficou devendo. Ainda falta alguma coisa. E acho que as oscilações vão começar agora.

Livia Camillo

Alicia: Pegar time brasileiro é ruim

O grande ponto de interrogação é: quais serão esses times no segundo semestre, especialmente Botafogo e Flamengo? São times com dinheiro para contratar. [...] Olhando para o que os times têm hoje, apesar da campanha mediana, o pior time para pegar é o Flamengo. [...] Eu sempre sou contra pegar time brasileiro. Acho que tem mais chance de dar 'zica', mesmo sendo mais fraco.

Alicia Klein

Massini: Atlético Nacional pode surpreender

Vai ser um adversário difícil esse Atlético Nacional. Eu gostei bastante do que eu vi dessa equipe na primeira fase. É uma equipe insinuante, jogadores fortes e tem uma coisa meio 'Colômbia dos anos 1980'. É um time 'vamos que vamos', meio irresponsável taticamente, mas que vai dar trabalho.

Paulo Massini

