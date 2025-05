Paulo Henrique Ganso estende contrato com o Fluminense até o final de 2026

Paulo Henrique Ganso estendeu, nesta sexta-feira, seu contrato com o Fluminense até o final de 2026. O jogador tinha compromisso com o time carioca até julho, mas agora vai seguir mais uma temporada nas Laranjeiras.

Aos 35 anos, Ganso está no Fluminense desde 2019, após passagem rápida pelo futebol europeu. O canhoto soma quatro troféus pela equipe tricolor. Foi campeão carioca de 2022 e 2023, da Copa Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024.

"Primeiramente gostaria de agradecer o carinho do torcedor. Isso é incrível e muito importante para mim, para que eu pudesse ter meu contrato renovado e essa continuidade dentro do clube. Acho que a gente tem uma conexão muito boa e eu fico contente por poder permanecer aqui por mais uma temporada, com contrato renovado. É uma felicidade enorme, uma emoção. O Fluminense é o clube que eu fiquei por mais tempo na minha carreira, na minha vida. Então agradeço por acreditarem em mim desde o começo e pelo carinho de sempre. Espero que eu possa trazer muitas coisas boas para o Fluminense e para o torcedor tricolor", disse Ganso.

O ano começou complicado para Ganso, que durante a pré-temporada foi diagnosticado com miocardite (inflamação do músculo do coração) e precisou ficar em tratamento até abril. Ele soma 278 jogos, com 27 gols pelo Fluminense.