Palmeiras julgará conselheiro acusado de assediar menores dentro do clube

Do UOL, em São Paulo

Na próxima segunda-feira, o conselho deliberativo do Palmeiras se reunirá para votar o relatório apresentado pela comissão de sindicância que recomenda o afastamento por um ano do conselheiro vitalício Celso Bellini. O homem é acusado de assediar sexualmente menores de idade na sede social do clube alviverde.

O que aconteceu

Bellini será julgado pelo conselho deliberativo do Palmeiras após uma denúncia de assédio sexual contra um grupo de cinco meninas ocorrida no segundo semestre de 2024. A comissão de sindicância do clube recomendou o afastamento de um ano.

De acordo com a denúncia, o conselheiro abordou um grupo de cinco meninas e dois meninos dentro de um elevador na sede social do Palmeiras e assediou as jovens com a seguinte frase: "elas bem que poderiam fazer uma brincadeirinha".

Em setembro do ano passado, Bellini foi afastado preventivamente por 90 dias pela presidente Leila Pereira. A mandatária foi responsável, também, por determinar a instauração da sindicância para a apuração da denúncia.

Nos últimos meses, a comissão de sindicância colheu depoimentos que comprovariam a veracidade da denúncia e, então, recomendou que Bellini seja proibido de frequentar o clube social do Palmeiras por um ano.

A votação acontecerá na segunda-feira. É a primeira vez na história do Palmeiras que um conselheiro do clube será julgado por conduta inadequada praticada contra uma associada do gênero feminino.

Caso a maioria dos integrantes do conselho deliberativo votem pelo afastamento, Bellini ficará imediatamente impedido de acessar o clube.