Palmeiras fecha sequência de confrontos diretos e tenta se manter na ponta do Brasileiro antes do Mundial

O Palmeiras tem, no domingo, seu último compromisso antes do embarque para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes. A equipe comandada de Abel Ferreira enfrenta o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (BH), e tenta se manter na ponta antes de viajar.

A CBF ainda havia marcado mais um compromisso, contra o Juventude, antes do torneio internacional, mas o Verdão conseguiu o adiamento. Diante do Cruzeiro, o Verdão encerra a dura sequência contra adversários diretos pela ponta. Nas últimas rodadas, o Alviverde enfrentou Red Bull Bragantino e Flamengo.

O Palmeiras é o líder, com 22 pontos, seguido por Flamengo, com 21, Bragantino e Cruzeiro, com 20, cada um. A equipe alviverde venceu o Bragantino por 2 a 1 e abriu quatro pontos de vantagem, na nona rodada. Já no último compromisso, viu essa diferença cair para um, ao perder do Flamengo, por 2 a 0, no Allianz Parque.

"Temos as nossas possibilidades e vamos apostar tudo na nossa porcentagem, mas Um jogo de cada vez. Mas ainda temos um ainda. Temos aí o Cruzeiro mais um grande adversário que está a atravessar um grande momento. Nos tem acontecido isso. Nos últimos jogos apanhamos quase que os três que deviam ser líderes: Red Bull Bragantino e Flamengo. E agora temos o Cruzeiro", disse Abel Ferreira após o jogo contra o Sporting Cristal.

Para se manter na liderança, portanto, o Palmeiras precisa vencer o compromisso com o Cruzeiro. Assim, chegaria a 25 pontos, abrindo cinco de distância para o time mineiro. Nesse período, só poderia ser ultrapassado pelo Bragantino, que disputa mais duas rodadas, diferentemente dos brasileiros que disputarão o Mundial (Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense).

O quarteto conseguiu na CBF o adiamento da 12ª rodada já que ficaria muito próximo da estreia do Mundial de Clubes e incorporaria uma data em que os times já estariam nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Massa Bruta enfrenta Vasco e Bahia, em sequência e só ultrapassaria o Verdão se vencesse os dois compromissos.