Palmeiras faz treino técnico e deve ter volta de Felipe Anderson contra o Cruzeiro

O Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo contra o Cruzeiro, na tarde desta sexta-feira. Na Academia de Futebol, Abel e sua comissão comandaram um treino técnico de passes e posse de bola, um trabalho tático e um jogo de seis contra seis em campo reduzido.

O meia-atacante Felipe Anderson, desfalque contra Flamengo e Sporting Cristal por um edema na coxa direita, participou das atividades no gramado com o elenco. O camisa 7, então, tem a expectativa de ficar à disposição para Abel Ferreira para o duelo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para acontecer neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Por outro lado, o Palmeiras terá os desfalques de Murilo e Gustavo Gómez, que cumprirão suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, a zaga deve ser formada por Micael e Bruno Fuchs, repetindo a dupla da goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque, na última quarta-feira.

Além deles, o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, também não deve ser relacionado. Enquanto isso, o atacante Vitor Roque, preservado no meio de semana, volta ao time e deve ser titular.

O duelo contra o Cruzeiro é o último do Palmeiras em solo brasileiro antes da viagem aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo de Clubes. A equipe alviverde tenta, portanto, se manter na liderança do Brasileirão antes do torneio mundial.

O Palmeiras é o líder, com 22 pontos, enquanto o Cruzeiro é o terceiro colocado, com 20.