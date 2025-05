Organizada do Corinthians prorroga vaquinha da Arena até o fim do ano; veja detalhes

A campanha Doe Arena, organizada de forma independente pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foi oficialmente prorrogada junto à Caixa Econômica Federal até o final deste ano. O projeto de doações, iniciado no ano passado, tem como objetivo quitar a dívida da Neo Química Arena, casa alvinegra.

O término da vaquinha estava previsto para o fim deste mês, mas a uniformizada conseguiu estendê-la até dezembro de 2025. Além disso, a organizada promoverá novas ações visando aumentar o número de doações.

Está prevista a realização da Corrida de Rua Doe Arena, um evento esportivo que conectará torcedores nas imediações da Neo Química Arena, além de um show com artistas corinthianos. Outras ações já em andamento incluem ativações em dias de jogos, lives, distribuição de brindes e experiências exclusivas para torcedores.

"O que conquistamos em seis meses foi histórico, mas estamos apenas no começo. A Fiel mostrou que tem poder de transformar, e agora queremos retribuir parte disso em experiências únicas para quem nos apoiou até aqui. A campanha continua, e será ainda maior. Convidamos marcas, empresas e novos parceiros a se juntarem a esse projeto, que já ultrapassou a barreira do futebol para se tornar um exemplo de engajamento coletivo, transparência e pertencimento", destacou Alê Oz, presidente da Gaviões.

O projeto Doe Arena foi lançado em novembro de 2024, em parceria com a Caixa Econômica Federal. A meta era arrecadar R$ 700 milhões até o mês de maio deste ano, quando a campanha completou seis meses.

A iniciativa, até o momento, conseguiu reunir R$ 40.424.913,10, com 109 boletos pagos. O líder do ranking de contribuições é o Estado de São Paulo, com R$ 28.420.997,49 doados. Já a maior doação foi feita pela Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do Corinthians.

É possível doar qualquer valor para a campanha através do site www.doearenacorinthians.com.br.

Todo o valor doado é redirecionado automaticamente para uma conta do banco. Desta forma, não há gerenciamento da quantia arrecadada por parte de nenhum dirigente do clube ou integrantes da torcida organizada.