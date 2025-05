Novorizontino bate Vila Nova em jogo com duas expulsões e dorme vice-líder da Série B

Em jogo nervoso e com expulsões, o Novorizontino venceu o Vila Nova, por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, na noite desta sexta-feira. O único gol da partida foi marcado por Jean Irmer no fim do primeiro tempo. A partida deu sequência na décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova ficou com um jogador a menos no primeiro tempo após expulsão de Igor Henrique. No segundo tempo, Waguininho, do Novorizontino, também levou cartão vermelho. Ambos acertaram o rosto do adversário, com o VAR chamando o árbitro para revisão.

O Novorizontino está há quatro jogos sem perder na Série B, sendo três vitórias seguidas, já que bateu Paysandu (3 a 1) e Athletic (2 a 0) nas rodadas anteriores. Assim, soma 19 pontos e dorme na vice-liderança, atrás apenas do Goiás, com 20. Já o Vila Nova perdeu a segunda seguida. Na rodada anterior, foi superado pelo Cuiabá, por 1 a 0. Com isso, deixou a zona de acesso (Z-4), e segue com 16 pontos, em quinto lugar.

A primeira chegada com perigo foi do Vila Nova. Após escanteio, a bola ficou viva e Gabriel Poveda cabeceou para boa defesa de Airton, que espalmou. Aos 29 minutos, um lance mudou o panorama da partida. O VAR chamou o árbitro para analisar a cotovelada de Igor Henrique, do Vila Nova, no rosto do adversário. Ele entendeu que o lance foi para cartão vermelho, expulsando o jogador. A decisão gerou muita reclamação, pois os jogadores goianos entenderam que não houve intenção de Igor Henrique.

O jogo ficou nervoso e o Novorizontino buscou fazer valer a vantagem numérica e conseguiu o gol aos 45 minutos. O gol não veio, porém, de alguma jogada trabalhada, mas sim na bola parada. Jean Irmer cobrou falta perto da área, na esquerda, com perfeição e acertou o ângulo. Ainda deu tempo para resposta do Vila Nova, em cabeçada de Tiago, mas Airton defendeu.

Mesmo com um jogador a menos, o Vila Nova voltou melhor para o segundo tempo e quase empatou nos primeiros minutos. Gabriel Poveda recebeu na meia-lua, cercado por três jogadores. Mesmo assim, conseguiu uma linda caneta e chutou colocado, rasteiro, mas a bola foi para fora, bem rente à trave.

Aos 23 minutos, a vantagem numérica do Novorizontino terminou. O árbitro foi chamado novamente pelo VAR e expulsou Waguininho pelo mesmo motivo: braço no rosto do adversário. O Vila Nova quase empatou da mesma forma que o Novorizontino. Dodô cobrou falta, mas Airton fez outra defesa importante. O time goiano exerceu pressão no fim, mas não conseguiu evitar a derrota.

Na 11ª rodada, o Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, quando recebe a Chapecoense no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na segunda (9), às 19h, o Vila Nova visita o Criciúma no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 1 NOVORIZONTINO

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga (Gustavo Pajé); João Vieira (Miticov), Igor Henrique e Jean Mota (Vinícius Paiva); Júnior Todinho (Dodô), Gabriel Poveda e Labandeira (Gabriel Silva). Técnico: Rafael Lacerda.

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares (Igor Formiga), César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Luís Oyama (Willian Farias) e Marlon (Óscar Ruíz); Matheus Frizzo (Pablo Dyego), Nathan Fogaça (Lucca) e Waguininho. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Jean Irmer, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Vieira e Labandeira (Vila Nova). Airton, Patrick, Fábio Matheus, Jean Irmer, Matheus Frizzo, Pablo Dyego, Nathan Fogaça e Umberto Louzer (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Igor Henrique (Vila Nova). Waguininho (Novorizontino).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 60.695,00.

PÚBLICO - 4.794 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).