Neymar participa de treino tático, e Santos volta a ter Schmidt contra o Botafogo

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou um treino tático no CT Rei Pelé nesta sexta-feira.

Após ficar apenas na parte interna na última quinta-feira, Neymar foi ao campo nesta tarde. O meia-atacante pode aparecer entre os titulares. O camisa 10 jogou 45 minutos no amistoso contra o RB Leipzig e afirmou estar se sentindo melhor depois de se recuperar de uma lesão na coxa.

O volante João Schmidt, por sua vez, está recuperado de contusão muscular e volta a ficar à disposição. Ele treinou normalmente com o restante do elenco, assim como Diego Pituca, que também está de volta após lesão. Outros reforços são o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral esquerdo Escobar. Ambos foram desfalques por suspensão na última rodada.

Em contrapartida, o zagueiro Luan Peres terá que cumprir suspensão e não pode atuar. O lateral direito Aderlan (dores na coxa direita) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são desfalques.

O Santos encerra sua preparação para enfrentar o Botafogo neste sábado, no CT Rei Pelé.

O jogo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4. O Glorioso aparece em 11º, com com 12 pontos.