Neymar ganha ritmo em amistoso e mira levar Santos à recuperação no Brasileiro

Na noite da última quarta-feira, o Santos disputou um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. O Peixe foi derrotado por 3 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Apesar do resultado, o duelo foi útil para a realização de testes e para dar ritmo a Neymar.

O camisa 10 do Santos voltou de lesão recentemente. Ele se recuperou de uma contusão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, que o tirou de combate por pouco mais de um mês. Agora, o craque tenta ajudar o Peixe a se recuperar no Campeonato Brasileiro.

Neymar sofreu a lesão no último dia 16 de abril. Clube e jogador trataram sua recuperação com cautela para evitar qualquer tipo de problema. Em função disso, o meia só aos gramados no último dia 22 de maio, no jogo de volta contra o CRB, quando o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil ainda na terceira fase.

Na ocasião, Neymar foi acionado no segundo tempo pelo técnico Cléber Xavier. O camisa 10 entrou aos 21 minutos do segundo tempo e disputou os minutos finais do jogo. Depois, voltou a ganhar oportunidade na etapa final do triunfo sobre o Vitória, pelo Brasileirão, e sua entrada deu ânimo para o elenco segurar o resultado.

Já no amistoso da última quarta-feira, o craque foi titular pela primeira vez desde que retornou de lesão, voltando à titularidade após um mês. Ele disputou os primeiros 45 minutos contra o RB Leipzig e foi substituído no intervalo. O retorno gradual do atleta, inclusive, foi aprovado por Neymar Pai.

"Nesses jogos eu venho poupando, escolhendo as jogadas certas, porque dá aquele medinho de sentir isso [a lesão] de novo, e é uma coisa que eu não quero. Mas não é algo que eu controlo. Faz parte. Acho que todo atleta nessa situação escolhe as boas jogadas. Estou trabalhando para estar 100% fisicamente", reconheceu o astro na zona mista.

"Eu não falei que joguei muito bem, eu falei que me senti bem. É diferente. Eu estou longe de jogar muito bem, sei que posso ser melhor ainda. É por isso que estou trabalhando fisicamente para estar melhor. Estando 100% fisicamente, eu com certeza vou fazer a diferença", completou.

Agora, o Santos retorna aos gramados neste domingo. O Alvinegro Praiano terá pela frente o Botafogo, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. O técnico Cléber Xavier, inclusive, disse que Neymar pode ser titular.

Apesar da vitória na última rodada, a situação do Peixe na tabela de classificação ainda é complicada. A equipe santista ocupa a 18ª posição, com oito pontos - dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com Neymar como possível titular, o time vai em busca dos três pontos para, quem sabe, deixar o Z4 ainda nesta rodada.

"A gente vem numa fase que não é legal. Nós jogadores nos cobramos mais até que os nossos torcedores. Só que foi o que falei para eles, nossos torcedores não vão entrar em campo para decidir nada. Somente nós. Temos que melhorar em tudo, não só a confiança, como nosso jogo dentro de campo. Pelo elenco que temos, não era para estarmos nessa situação", afirmou o jogador.

Renova ou não renova?

Neymar só mais tem dois jogos com a camisa do Santos até o fim do seu contrato, que se encerra no próximo dia 30 de junho. Sendo assim, restam apenas as partidas contra Botafogo e Fortaleza, já que a Série A será paralisada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

O camisa 10, entretanto, desconversou sobre seu futuro. O meia-atacante afirmou que só vai tornar pública sua decisão de renovar ou não com o Peixe no dia 30 de junho, quando acaba seu contrato.

"É o último jogo, dia 12, e depois não vou mais falar sobre isso. Meu contrato é até o dia 30 de junho. Até lá eu não vou falar nada", disse após o amistoso na última quarta-feira.

Neymar Pai, por sua vez, deixou claro que a extensão contratual depende de vários fatores, inclusive do poder financeiro do Santos. A diretoria estava otimista por uma extensão. O cenário, contudo, mudou nas últimas semanas, especialmente após a queda da equipe ainda na terceira fase da Copa do Brasil, para o CRB.

Em seu retorno ao Santos, Neymar soma 12 jogos, com três gols e três assistências.