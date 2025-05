Na arena do Corinthians, Seleção feminina encerra preparação para pegar o Japão

Na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, a Seleção Brasileira feminina encerrou os preparativos para enfrentar o Japão, em um amistoso. O duelo acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília) e o Brasil, comandado por Arthur Elias, fez o reconhecimento do gramado da partida, que acontece estádio do Corinthians.

Antes do treino na Arena, o grupo trabalhou por três dias no CT Joaquim Grava, do Corinthians, onde pôde focar na construção de jogadas, na pressão pós-perda e em situações específicas de jogo. A movimentação desta quinta serviu como complemento para consolidar o que foi praticado durante a semana.

O frio na capital paulista não impediu que o elenco treinasse em alta intensidade. A grande novidade foi a participação da jovem atacante Jhonson, do Corinthians, que havia sido poupada no dia anterior por controle de carga, mas trabalhou normalmente e está confirmada para o jogo. Todas as atletas estão à disposição da comissão técnica.

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção feminina para a disputa da Copa América deste ano. A competição será sediada pelo Equador e acontecerá entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. A Amarelinha enfrenta as japonesas em uma segunda oportunidade na segunda-feira (2), às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Em mais de três décadas de disputa, só duas seleções foram capazes de erguer o troféu.O Brasil reina absoluto na competição, com domínio quase completo: venceu as quatro primeiras edições e repetiu o feito nas quatro mais recentes. A única vez em que não subiu no topo do pódio foi em 2006, quando a Argentina quebrou a hegemonia brasileira e ficou com o título continental.