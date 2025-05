Merab Dvalishvili revela surpresa com repercussão à lesão sofrida antes do UFC 316

A divulgação da lesão sofrida por Merab Dvalishvili às vésperas de sua participação no UFC 316 causou uma enorme comoção na comunidade do MMA. Porém, de acordo com o próprio campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate, a preocupação demonstrada pelos fãs e especialistas foi exagerada.

Em recente bate-papo com a imprensa durante um treino aberto na 'Syndicate MMA', Dvalishvili se mostrou espantado com a repercussão sobre a sua lesão e garantiu que a mesma não o faria sequer cogitar abandonar o compromisso no UFC 316. Bem ao seu estilo descontraído, o georgiano brincou que, mesmo com seu 'mindinho' comprometido, ainda teria outros nove dedos no pé para compensar.

"Não está mais roxo. Ainda está um pouco inchado, mas está bom. Estou trabalhando. É um dedo mindinho. Não vai ser um problema. Como eu disse, eu tenho outros nove dedos, estou bem. Fiquei surpreso com o quanto as pessoas reagiram (à notícia da lesão). E tipo, galera, não é nada. Não foi nada", afirmou Merab.

Merab Dvalishvili no UFC 316

Atual detentor do cinturão peso-galo do Ultimate, Merab Dvalishvili colocará seu título em jogo no próximo dia 7 de junho, na luta principal do UFC 316, em Newark (EUA), contra o ex-campeão Sean O'Malley. O confronto, por sinal, marca a revanche entre os rivais da divisão. No primeiro embate entre eles, o georgiano levou a melhor sobre o atleta norte-americano, na decisão unânime dos juízes, e se sagrou campeão da categoria.

