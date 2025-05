McLaren mantém domínio e Piastri lidera 2º treino livre do GP da Espanha: Bortoleto é 17º

Depois de ver Lando Norris dominar a primeira sessão da manhã, a McLaren voltou a liderar a pista com Oscar Piastri fazendo o melhor tempo do segundo treino livre para o GP da Espanha. O australiano cravou 1min12s760 e teve George Russell, da Mercedes, em segundo lugar, com a Red Bull de Max Verstappen no terceiro posto. Bortoleto mais uma vez teve atuação discreta e foi apenas 17º.

Líder na primeira atividade, Norris desta vez teve de se contentar com a quarta colocação. Completando a lista dos dez primeiros, Charles Leclerc ficou em quinto seguido de Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Isack Hadjar e Liam Lawson em décimo

No embalo da primeira sessão, quando foi o mais veloz, Lando Norris iniciou o segundo treino já fazendo o melhor tempo ao andar na casa de 1min13 tendo em seu encalço Fernando Alonso, com sua Aston Martin, e a Ferrari de Charles Leclerc em terceiro.

Desta vez, ao invés de pneus duros, os pilotos apostaram em compostos médios. Ao longo da atividade, Norris também chegou a ficar em primeiro, alternando com Max Verstappen e George Russell a briga pelo primeiro lugar.

A grande expectativa dessas duas sessões para o GP da Espanha foi a introdução da diretiva das asas flexíveis, que obrigou várias equipes a fazer ajustes visando as movimentações de pista em Barcelona.

A bandeira amarela chegou a ser acionada. Na tentativa de forçar o ritmo e melhorar seu tempo, Oliver Bearman escapou com a sua Haas e foi parar na caixa de brita do circuito de Barcelona. A organização da prova anotou ainda um incidente entre Colapinto e Hadjar e a disputa passou a ser investigada.

Gabriel Bortoleto voltou a ter dificuldades e faltando pouco menos de meia hora para o fim do segundo treino livre, ele ficou novamente no pelotão de trás, em 17º, à frente de Esteban Ocon, Fanco Colapinto e Oliver Bearman.

O terceiro treino livre será neste sábado, às 7h30 (de Brasília), e servirá como o último ajuste das equipes antes da definição do grid. O Grande Prêmio da Espanha está marcado para domingo, às 10h (horário de Brasília).

Confira os resultados do 2º treino livre do GP da Espanha:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s760

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s046

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s070

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s070

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s260

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min13s298

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s301

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s385

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min13s400

10º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min13s494

11º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min13s533

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min13s592

13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min13s683

14º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min13s721

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s839

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s839

17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min13s959

18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s005

19º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min14s126

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min14s303