Luiz Araújo revela ensaio da jogada do gol salvador do Fla com Léo Pereira

Do UOL, no Rio de Janeiro

O gol chorado do Flamengo sobre o Deportivo Táchira (VEN) — que deu a vaga às oitavas de final da Libertadores — não foi obra do acaso. Responsável por cobrar a falta que resultou na finalização de Léo Pereira, Luiz Araújo revelou que a jogada foi ensaiada.

'Me perguntou onde eu ia bater'

De acordo com o atacante, o zagueiro perguntou onde ele iria bater a falta antes da cobrança. Léo Pereira, então, se fez de distraído e surgiu de forma surpresa no primeiro pau, rompendo a zaga venezuelana.

Na revelação, Luiz Araújo também destacou o trabalho do ex-zagueiro Rodrigo Caio. Ele foi contratado no início do mês como auxiliar da comissão técnica e tem feito treinos de bola parada com o elenco.

A bola parada, com certeza, é um ponto muito forte nosso. Temos grandes zagueiros ali que sabem atacar muito bem essa bola. O Rodrigo Caio, desde que chegou, tem ajudando muito, sempre depois do treino fazemos algumas jogadas. E ali o Léo Pereira perguntou onde eu ia bater a falta e eu estava ali mostrando para ele que sim, que eu ia bater no primeiro pau para ele poder atacar. O Léo Pereira foi muito feliz. Sabíamos também que ia ser marcação individual, então por isso que o Léo ficou bem atrás ali, conseguiu atacar e estou muito feliz com esse grupo e com aquela situação

Luiz Araújo

O que mais ele falou?

Momento no Flamengo: "Estou muito feliz com o momento que eu venho tendo com a camisa do Flamengo. A cada dia eu me sinto melhor fisicamente, tecnicamente. Claro, vim de uma lesão e é muito difícil voltar a atingir o nível físico que eu tinha antes, mas graças a Deus venho tendo esses números muito altos e estou podendo ajudar, porque sei que muitas vezes se não estiver bem tecnicamente, posso ajudar muito a equipe com raça e com garra".

Polivalência: "Com certeza estou no meu melhor momento fisicamente, e essa questão de posicionamento eu gosto de jogar mais pela direita, onde eu estou mais acostumado, mas onde o Filipe Luís precisar eu vou estar pronto, vou estar preparado. Já joguei de ponta direita, de ponto esquerda, já joguei ali mais por dentro também... Teve até um jogo contra o Bahia que joguei de lateral também (risos). Então o que eu quero é estar sempre podendo ajudar o Flamengo".

Jogo contra o Fortaleza: "Será um grande jogo. Sabemos que podemos ser também líderes do campeonato se vencermos, vamos dar tudo de nós para poder vencer e, com certeza, o resultado positivo nos dará mais confiança ainda para chegarmos bem no Mundial, de bem com a nossa torcida. Então, vamos trabalhar muito, ainda temos uns dias aí, vamos nos recuperar desse jogo que foi muito difícil (contra o Táchira) e vamos dar nosso máximo para sairmos vitoriosos".