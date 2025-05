Luiz Araújo celebra bom momento no Flamengo e expõe desejo por convocação à Seleção

Luiz Araújo vive bom momento com a camisa do Flamengo. O atacante é o líder de assistências do Rubro-Negro, com cinco, e também balançou as redes cinco vezes em 27 jogos.

Em coletiva concedida antes do treino desta sexta-feira, o camisa sete disse que vive bom momento fisicamente. No ano passado, ele sofreu uma lesão no joelho direito que o tirou dos gramados até o final da temporada em questão.

"Estou muito feliz com o momento que venho vivendo com a camisa do Flamengo. A cada dia eu me sinto melhor fisicamente e tecnicamente. Vim de uma lesão, e é muito difícil atingir o nível físico que eu tinha. Graças a Deus venho tendo esses números muito altos dentro de campo", afirmou o jogador.

ALÔ OITAVAS DE FINAL! TAMO CHEGANDO! Com a vitória sobre o Deportivo Táchira, o Mengão está CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA CONMEBOL LIBERTADORES!#Qualified pic.twitter.com/QzVAz2wYPm ? Flamengo (@Flamengo) May 29, 2025

Luiz Araújo ainda expôs o desejo de ser convocado pela Seleção Brasileira, agora comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, a quem deu boas-vindas. O italiano, inclusive, esteve no Maracanã na vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, na última quarta-feira, pela Libertadores.

"Só tenho a desejar muita sorte ao Carlo Ancelotti. Vou continuar trabalhando aqui no Flamengo. Se eu continuar demonstrando esse futebol, consequentemente pode acontecer (convocação). É um sonho de todo jogador brasileiro estar na Seleção. Só tenho a desejar muito sorte para ele e que com ele possamos conquistar o hexa", destacou.

Luiz Araújo busca ampliar os bons números pelo Rubro-Negro neste domingo, contra o Fortaleza, no Maracanã. O duelo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 18h30 (de Brasília).