Luisão agarra chance no Santos e aposta em brecha para buscar titularidade contra o Botafogo

Na última quarta-feira, o Santos perdeu o amistoso para o RB Leipzig-ALE, por 3 a 1, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. O embate foi importante para dar oportunidade a alguns jogadores com menor minutagem, e alguns deles aproveitaram a chance, como foi o caso de Luisão.

Junto de Zé Ivaldo, Luisão teve uma difícil missão no embate: parar um ataque muito móvel, formado por Xavi Simons, Opensa e Nusa. E apesar do revés, o zagueiro teve uma boa atuação: agarrou a oportunidade que lhe foi concedida com desarmes e interceptações importantes.

Com o bom jogo diante do RB Leipzig, o zagueiro aposta em uma brecha para tentar buscar a titularidade contra o Botafogo no fim de semana. Para o duelo contra o Glorioso, o Santos não terá o zagueiro Luan Peres, suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Na partida contra o Vitória, no último fim de semana, o técnico Cléber Xavier se viu em uma situação parecida. Zé Ivaldo estava suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo. João Basso e Luisão disputavam a vaga, mas foi o primeiro que saiu jogando.

Agora, Zé Ivaldo retorna de suspensão e deve iniciar a partida, mas a vaga ao seu lado está em aberto. E depois da boa atuação contra o time alemão, Luisão vive a expectativa de possivelmente ganhar uma chance no time titular em sua posição de origem.

O camisa 25 não sai jogando como zagueiro no Santos desde o dia 25 de janeiro, quando disputou os 90 minutos contra o Velo Clube, ainda pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, recebeu chances pontuais, entrando principalmente no segundo tempo.

Depois disso, Luisão voltou a ganhar oportunidades no 11 inicial do Alvinegro Praiano, mas como lateral direito. O jogador foi utilizado na posição em duas ocasiões: nas derrotas para Red Bull Bragantino (2 a 1) e Grêmio (1 a 0), ambas pela Série A.

No último domingo, contra o Vitória, o defensor voltou a ganhar minutos em sua posição de origem, a zaga. Ele entrou aos 26 minutos do segundo tempo para substituir João Basso. Agora, Luisão mira um retorno à zaga do time titular do Peixe.

O zagueiro, entretanto, enfrenta as concorrências justamente de João Basso e, quem sabe, de Gil. O camisa 4 ficou fora dos últimos quatro jogos da equipe (contando o amistoso), mas voltou aos treinos na última terça-feira e pode ficar à disposição contra o Botafogo.

Na atual temporada, Luisão disputou sete jogos com a camisa do Santos, sendo três como titular.

Com Luisão disponível, o Santos retorna aos gramados neste domingo, quando recebe o Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 18ª colocação, com oito pontos, e vai em busca da vitória para, quem sabe, sair do Z4.